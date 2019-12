Colpo di mercato per il Napoli Basket: arriva Mastellari

La Gevi Napoli Basket comunica di aver acquisito dalla società Poderosa Montegranaro i diritti sportivi per l’utilizzo di Martino Mastellari. La guardia classe ’96 di 193 cm si trasferisce in azzurro andando a rinforzare il roster a disposizione di coach Sacripanti.



Cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Fortitudo Bologna, con cui esordisce in prima squadra nel 2013, nel campionato di Divisione Nazionale B, passa in seguito all’Andrea Costa Imola in Divisione Nazionale A Gold, con cui termina il campionato. Nell’estate del 2014 l’approdo a Pistoia, dove rimane per 2 anni, esordendo in Serie A. Per la stagione 2016-17, firma in Serie A2 con Ferrara. Il 15 dicembre 2017, dopo essersi allenato per i primi mesi della stagione ancora con Ferrara, si accorda fino a fine stagione con il Basket Brescia Leonessa. Il 10 luglio torna in A2 firmando con la Poderosa Basket Montegranaro, dove viene riconfermato per la stagione in corso in cui finora ha prodotto 10,6 punti e quasi 2 assist in 19 minuti di media. In azzurro ritrova coach Sacripanti, con cui ha vissuto alcune esperienze in Nazionale giovanile.



Queste le prime parole di Martino Mastellari: "Innanzitutto tengo a ringraziare e a salutare Montegranaro a partire dalla società fino ad arrivare ai tifosi. Lascio un ambiente in cui mi sono sentito a casa e per questo non posso che augurare il meglio per il futuro. Mi sono sentito molto apprezzato e voluto da Napoli, la società ha sempre mostrato un forte interesse nei miei riguardi sin dalle prime battute della trattativa. Sono sicuro che stringerò forti legami con tutti anche qui. Sono carico per questa nuova esperienza e pronto a dare il massimo per questi colori".