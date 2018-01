Basket, colpo del Cuore Napoli: preso il croato Marko Car

Colpo di mercato del Cuore Napoli Basket. Il club del Presidente Ciro Ruggiero si è infatti assicurato Marko Car, guardia croata classe 1985, proveniente dagli austriaci Fusternfeld Panthers.

Il giocatore vanta una grande esperienza europea, maturata negli anni in vari paesi tra cui Croazia, Cipro, Grecia ed Austria e, soprattutto, grazie alle annate in Eurolega, Eurocup e con la nazionale croata.

"Sono davvero felice ed entusiasta di questa mia nuova avventura al Cuore Napoli Basket. Sono pronto per questa nuova sfida della mia carriera. Approdare in Italia con questa squadra è un sogno che si avvera, perchè ho sempre desiderato giocare in questo Paese. Posso assicurare che darò tutto me stesso per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza: se sono qui è perchè ci credo per davvero". Queste le prime parole del nuovo azzurro Car, che andrà a rinforzare il roster a disposizione di coach Bartocci, dopo gli addii di Carter e Sorrentino.

"Siamo lieti di accogliere un giocatore di alto livello come Marko Car nella nostra famiglia, il meglio che potevamo prendere sul mercato allo stato attuale – ha affermato il presidente Ciro Ruggiero - . Marko è un giocatore di alto livello, ha personalità ed esperienza da vendere, acquisita anche in competizioni di massimo spessore come l’Eurolega e l’Eurocup. Stiamo parlando di un grande realizzatore che nell’ultima partita ha messo 31 punti a referto e servito 10 assist. Do un caloroso benvenuto a Car e gli auguro le migliori fortune con la maglia azzurra".