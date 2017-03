A Castellammare la prima tappa di “Port to Port”

Nella splendida cornice del lungomare stabiese ha preso il via la “Port to Port”. Una mattinata all'insegna dello sport e dell'aggregazione organizzata dal Marathon Club Stabiae Nonsolocorsa. Il “gruppo corsa”, partito da corso Garibaldi (nei pressi del Bar Nunzio), si è diretto verso il porto antico per poi tornare indietro e dirigersi verso Marina di Stabia. Il percorso si è sviluppato su 13 chilometri costeggiando il litorale stabiese e 2 giri di boa all'interno del porto turistico della città delle acque, Marina di Stabia. Il gruppo “camminata” invece, partito dallo stesso punto in corso Garibaldi, si è diretto verso il “Marina” stabiese. Il panorama mozzafiato, la splendida giornata di inizio primavera, hanno fatto da cornice ad una delle giornate di sport ed aggregazione più significative di Castellammare.

«Per gli appuntamenti che organizziamo – dice Anna Di Palma, Presidente del MCSNonsolocorsa – contiamo molto sulla cornice naturale che ci offrono i nostri territori. Non da meno l'impegno dell'Amministrazione Comunale Stabiese con il grande interessamento (ed addirittura partecipazione,ndr) attraverso i consiglieri comunali Rosanna Esposito e Salvatore Ercolano». Circa 250 partecipanti giunti in città in folti gruppi, anche dai paesi limitrofi: Boscoreale, Torre Annunziata, Gragnano, Lettere, Sant'Antonio Abate, Napoli, e tanti altri.

Il segnale che il Marathon Club Stabiae Nonsolocorsa vuole lanciare è quello che anche Castellammare può tornare nei circuiti nazionali per le discipline podiste. Ad aprire la manifestazione è stato il Sottosegretario alla Difesa, Gioacchino Alfano, con i sindaci di Sant' Antonio Abate e Casola. A fine passeggiata i partecipanti si sono raggruppati in corso Garibaldi al punto Ristoro organizzato dallo sponsor tecnico per rifocillarsi. Il prossimo appuntamento per Runners a Castellammare di Stabia è per martedì 21 marzo, per il “Brooks Challenge Tour”, con lo start in piazza Matteotti presso Elite Sport alle ore 6.