Sesta Maratona di Napoli: boom di partecipanti

La 6° edizione della Napoli City Half Marathon punta ai 9mila partecipanti, con un percorso che attraversa le strade del centro storico e termina alla Mostra D’Oltremare: la partecipazione è libera, senza vincolo di tesseramento e certificato medico. Il percorso attraverserà il centro storico e per numero di atleti, rappresenta la quarta corsa d'Italia. La partenza è alle 9 da viale Kennedy, si arriverà al centro antico passando per il Lungomare e per poi tornare alla Mostra d'Oltremare per l'arrivo.

"Ci sono 43 paesi partecipanti, numeri importanti. possiamo affermare che è l'evento più importante dopo le gare di calcio. I runner sono una realtà di Napoli e siamo orgogliosi di ospitarla" il commento dell'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello.