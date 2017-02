Maradona spegne le voci: "Sto vivendo un momento bellissimo"

"Voglio comunicarvi che mi trovo a Madrid, assieme alla mia famiglia, in attesa della partita del Napoli, per la Champions. Il mio avvocato Matias Morla ha parlato con le autorità spagnole. Non esiste nessuna denuncia e nessuno si spiega il motivo di tutto questo show mediatico. Io sto attraversando un momento bellissimo, lasciamoli parlare come vogliono...".

Così Diego Armando Maradona, in un post sulla propria pagina Facebook, ha voluto spegnere il clamore mediatico attorno alle voci circolate nelle ultime ore su un presunto litigio in albergo con la compagna Rocio.

Il "Pibe de Oro" ha partecipato anche al pranzo istituzionale tra Real Madrid e Napoli insieme al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.