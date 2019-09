Maradona perde all'esordio col Gimnasia

Esordio amaro per Diego Armando Maradona. Il neo allenatore del Gimnasia La Plata ha perso per 2 a 1 la prima partita della Superliga argentina. A batterlo è stato il Racing dopo una partita combattuta. Gli avversari del “Pibe de Oro” sono passati in vantaggio con Gonzalez al 36esimo del primo tempo.

Il Gimnasia ha pareggiato al settimo del secondo tempo grazie a Garcia. Dopo due minuti però il Racing ha segnato il gol decisivo con Zaracho. “Abbiamo perso ma non finisce qui, ho visto una squadra viva - ha detto Maradona dopo la partita -. Dobbiamo metterci a lavorare e riportare il sorriso sul volto dei nostri tifosi”.