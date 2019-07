Maradona ringrazia il San Paolo per l'accoglienza all'Argentina all'Universiadi

Diego Armando Maradona ha apprezzato tanto il gesto della sua nazionale di portare con sé la sua maglia alla serata inaugurale delle Universiadi 2019. Gli applausi e i cori del San Paolo hanno riempito di gioia il campione argentino a cui il popolo napoletano non fa mai mancare il suo affetto. Così ha scritto un post su Facebook per ringraziare tutti.

Il post di Maradona

“Voglio ringraziare con tutto il cuore i napoletani, per l'accoglienza riservata ieri alla delegazione del mio Paese al San Paolo, nella cerimonia d'apertura della Napoli 2019 Summer Universiade. E voglio ringraziare anche le ragazze e i ragazzi argentini che hanno mostrato la mia maglia durante la sfilata. È un gesto che mi tocca l'anima e un modo per essere lì con tutti voi. Sono certo che vi faranno sentire come a casa, non ho dubbi. Vamos Argentina e forza Napoli sempre!!!”, ha scritto