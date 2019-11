Maradona alla figlia Giannina: “Non ti lascerò nulla”

Tra padre e figlia non mettere il dito. Il detto non è proprio così ma calza a pennello nella storia che vede Maradona contro la figlia Giannina, fino ad arrivare all'annuncio shock: darò tutto in beneficenza. La donna su Instagram aveva parlato del padre sostenendo che "lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga".

"Non sto morendo per niente" è la risposta dell'ex fuoriclasse argentino che ha replicato con un video su Instagram. "Dormo tranquillo perchè sto lavorando. Mi è dispiaciuto moltissimo perdere contro l'Estudiantes. Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficenza.Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò".