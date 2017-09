Melissa Satta contro Maradona: "Ai suoi tempi si giocava a due all'ora"

Pioggia di critiche per la Melissa Satta. La showgirl, a Tiki Taka, si è lanciata in un'affermazione che ha fatto storcere il naso a molti tifosi del Napoli: "Maradona vinceva le partite da solo? Va bene, ma Maradona giocava 50 anni fa. Ancora a parlare di lui?".

Compagna di Boateng, la Satta corre in difesa dei calciatori di oggi, secondo lei criticati con troppa facilità: "Con tutto il rispetto, non si può dire che i giocatori di oggi siano delle pippe e che Maradona è Dio in terra. Ai suoi tempi si giocava a due all’ora, oggi il calcio è cambiato".