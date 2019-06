Maradona fa chiarezza sulla sua salute: "Nessun Alzheimer, io non sto morendo" | VIDEO

“La parola Alzheimer è fuori luogo, è una parola terribile. Le persone che hanno questa malattia muoiono e io non sto morendo”.

Durissimo il video, pubblicato su Instagram, in cui Diego Armando Maradona zittisce con fermezza le voci che attribuiscono all'Alzheimer i suoi recenti problemi di salute che lo hanno costretto alle dimissioni dal ruolo di allenatore dei Dorados, in Messico.

“Tanta gente parla solo per creare confusione, ma io non ci sto”, ha concluso il Pibe. Anche il suo manager, Matias Morla, aveva dato rassicurazioni sul suo stato di salute: il D10S avrebbe in programma due interventi chirurgici per sistemare delle complicazioni sorte ad una spalla e ad un ginocchio.