Pallanuoto, Briganti dell'Acquachiara colpito al naso: il giocatore riporta la frattura

Stamattina Lorenzo Briganti è stato sottoposto a un intervento chirurgico al II Policlinico di Napoli per la frattura del setto nasale riportata sabato scorso durante la partita di A2 maschile con l'Anzio Waterpolis a S.Maria Capua Vetere. Il giocatore della Carpisa Yamamay Acquachiara è stato colpito nel corso del terzo tempo dal croato Goreta mentre i due giocatori nuotavano in direzione della porta della formazione napoletana.

Dice Roberto De Gennaro, direttore sportivo dell'Anzio Waterpolis: "Non ho visto l'azione, quindi non posso dire se il colpo è stato volontario oppure no. Evidentemente non ha visto nemmeno l'arbitro, altrimenti l'avrebbe sanzionato. Mi spiace molto per il giocatore, al quale auguro una pronta guarigione".

Ed ecco le dichiarazioni di Gianluca Leo, direttore sportivo dell'Acquachiara: "Sulla volontarietà del colpo non ci sono dubbi. Ringrazio Maurizio Mirarchi e Amaurys Perez che ci hanno chiamato telefonicamente per sincerarsi delle condizioni di Briganti, atleta serio e corretto come pochi. Mi auguro che possa tornare al più presto in acqua, l'Acquachiara ha bisogno di lui".