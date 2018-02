"Usciamo a testa alta", De Laurentiis esulta su Twitter

"Usciamo a testa alta! Partita di grande carattere". Così su Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha salutato la vittoria degli azzurri per 2-0 a Lipsia. Gara che, comunque, non ha assicurato agli azzurri il passaggio del turno ma che ha evidentemente soddisfatto il patron e, in parte, anche Maurizio Sarri. Numerosi i commenti ironici apparsi sul profilo twitter di De Laurentiis. Tra questi segnaliamo: "Uscite sempre a testa alta, da ciuccio ora il Napoli diventa giraffa".