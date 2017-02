La battaglia legale di Maradona diventa un libro

La battaglia legale di Maradona diventerà un libro scritto dal suo legale, l’avvocato Angelo Pisani. Il titolo: “Maradona innocente, la verità in nome dei cittadini e contribuenti liberi”.

"E’ un racconto, una biografia del campione inseguito dal Fisco e della battaglia vinta da Diego, tornato libero in Italia. Lo strumento che intendo utilizzare perché tutti sappiano nel mondo cosa si nasconde nelle pieghe malate della nostra burocrazia - ha spiegato Pisani - Ma alla fine, per ora ho vinto e tanti già hanno conosciuto la verità e capito che Maradona non è mai stato un evasore fiscale . Alla fine, abbiamo vinto. E ci tengo a dirlo, non abbiamo vinto solo io e Maradona".

Pisani e Maradona, intanto, dovranno comparire poi il 31 marzo davanti al tribunale di Cassino per una querela per diffamazione presentata dai vertici di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate: