Lutto nel mondo dello sport napoletano: addio a Lello Limatola

Lutto nel mondo del calcio napoletano. Si è spento, infatti, Lello Limatola, storico fondatore del Torneo Senior Intersociale.

"L'Asd Intersociale - si legge in un post sulla pagina Facebook "I love Torneo Intersociale" - piange la scomparsa di Lello Limatola, storico fondatore del Torneo Senior e appassionato amante dell'Intersociale. È grazie a Lello se l'Intersociale oggi è lo straordinario movimento senza età che tutti contribuiamo a far crescere anno dopo anno ed è grazie a lui se, anche se non più giovanotti, il sabato andiamo a divertirci con i nostri amici sui campi di calcio. Ciao Lello. Grazie di tutto".