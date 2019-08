Leclerc, un partenopeo 'd'adozione' in Ferrari: "Amo Napoli"

Charles Leclerc, il pilota della Ferrari e nuova stella della Formula 1, ha una passione per Napoli. Il 21enne monegasco, infatti, ha una fidanzata di origini partenopee e conosce molto bene il capoluogo campano.

Dell'argomento ne ha parlato di recente nel corso di una lunga intervista rilasciata a "Sette", il settimanale del Corriere della Sera.

"In Italia mi sento come a casa. Amo Napoli e amo Maranello, dove ormai conosco tutti e anche in Toscana. Dell'Italia mi piacciono molto il cibo e le persone. Alla pizza non potrei mai rinunciare. Purtroppo, però, quella di Monaco non è buona come quella di Napoli", le parole del ferrarista.