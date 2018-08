Il San Paolo avrà il maxischermo: la decisione

I lavori per le Universiadi a Napoli porteranno con sé anche una serie di benefici per le strutture sportive cittadine. A cominciare dallo stadio San Paolo che sarà oggetto di lavori per un totale di 20 milioni di euro. In particolare è stata annunciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca anche un'importante variazione: lo stadio avrà il maxischermo dove verranno proiettate le immagini della Var.

Il San Paolo è l'unico impianto di serie A a non avere lo schermo e l'intervento è previsto all'interno dei lavori di ristrutturazione per le Universiadi 2019.