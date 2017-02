Lavezzi, l'avventura in Cina è un flop: numeri impietosi con il Pocho

Ad un anno dal suo sbarco in Cina, dell'avventura dell'ex idolo del San Paolo Ezequiel "Pocho" Lavezzi all'Hebei China Fortune fanno impressione due numeri in paricolare. Quello dell'ingaggio, 27,5 milioni di euro l'anno, e quello dei gol fatti. Ad oggi zero.

Presentato come il "nuovo Maradona", Lavezzi – anche a prescindere dall'ingaggio pazzesco – si può considerare come un vero e proprio flop. Ha collezionato 10 presenze di cui solo 9 da titolare, e anche dalla paziente stampa locale iniziano i mugugni.

A sua discolpa, certo, pesa l'infortunio rimediato durante la semifinale di Coppa America dell'Argentina contro gli Usa, in cui si ruppe un braccio.

L'ex Napoli è tornato di recente finalmente ad allenarsi coi compagni, come confermano una serie di fotografie postate da Marbella dove si trova in ritiro con ll'Hebei. La sua ultima partita ufficiale in campionato risale allo scorso maggio.