Universiadi: nominato il commissario straordinario

Luisa Latella è il commissario straordinario per le Universiadi 2019. La nomina è stata necessaria per velocizzare le procedure di organizzazione a pochi mesi dall'evento. La scelta della Latella è stata salutata con favore da rappresentanti del mondo politico. Su tutti il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha commentato con soddisfazione.

«Facciamo un passo in avanti decisivo per farci trovare pronti a quest’importante appuntamento visto che si potranno accelerare gli iter per i vari appalti, ma è necessario non perdere tutto quanto è stato fatto finora – ha detto in una nota Borrelli in cui ha aggiunto - l’enorme importanza delle Universiadi che sono il secondo evento sportivo più seguito al mondo, se si escludono quelli calcistici, e, quindi, il ritorno d’immagine per Napoli e l’intera Campania è indiscutibile».