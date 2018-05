"Abbiamo mollato dopo aver visto Inter-Juventus": l'amarezza di Koulibaly

"Ho sempre creduto allo scudetto, anche quando eravamo dietro. Peccato, pensavamo di farcela. Non dimenticherò mai il mio gol all'Allianz Stadium". Kalidou Koulibaly però non nasconde un po' d'amarezza nelle parole rilasciate a Sky Sport. "Credevamo che tutto fosse possibile, ma forse Sarri ha ragione: inconsciamente abbiamo mollato dopo aver visto Inter-Juventus. Qualcosa è scattato dopo la vittoria della Juventus e a Firenza non abbiamo avuto la reazione giusta. L'anno prossimo proveremo a vincerlo ancora, vogliamo fare la storia del Napoli", dice Koulibaly.