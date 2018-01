Juventus-Genoa, LA DIRETTA: 1-0

Alle 20:45 va in scena il posticipo della seconda giornata di ritorno, tra Juventus e Genoa. Una partita che può dire molto sul prosieguo del campionato: in caso di stop interno dei bianconeri, il Napoli potrebbe allungare sulla diretta inseguitrice.

Formazioni ufficiali

Juventus: Szczesny; Lichsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

Genoa: Perin; Izzo, Spolli, Rossettini; Rosi, Omeonga, Rigoni, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Taarabt. All. Ballardini



Al trentaduesimo il vantaggio della Juventus. Douglas Costa fissa il punteggio sull'1-0. Termina così, vittoria di misura per i bianconeri. Il Napoli resta a +1 sulla Juventus.