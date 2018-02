Serie A, la diretta di Juventus-Atalanta

Alle 18:00 il calcio d'inizio di Juventus-Atalanta, gara che interessa anche il Napoli che spera, in caso di risultato negativo per i bianconeri, di allungare sugli inseguitori vincendo la trasferta di Cagliari in programma domani. Le probabili formazioni:



Juventus (4-3-3): Buffon; Lichsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Cornelius.