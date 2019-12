Juan Miguel Callejón, fratello gemello di José Maria Callejòn del Napoli, sta per lasciare la squadra del Bolivar nella quale ha militato (eccetto una breve parentesi) dal 2013 a oggi, proprio l'anno in cui José arrivò all'ombra del Vesuvio.

Sui social sta spopolando il video, comparso su Twitter, di lui in lacrime abbracciato ad un bambino che non vuole farlo andar via. Alla fine, più che commosso, Juanmì gli regala la sua maglietta e va via tra le lacrime.