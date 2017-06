Napoli Capitale del Jiu-Jitsu Brasiliano: il Campione del Mondo allena le eccellenze sportive campane

Napoli si conferma una città sempre più a ‘misura’ di arti marziali e diventa per un giorno: capitale del Jiu-Jitsu Brasiliano.

Tutti i principali team sportivi campani del Jiu – Jitsu si sono uniti dando vita all’appuntamento che ha ospitato per la prima volta in città, Rodrigo “Comprido” Medeiros, Campione del Mondo Assoluto di Jiu- Jitsu Brasiliano, coach fondatore del fortissimo Team Brasa.

Il ‘gemellaggio’ sportivo tra Napoli e il Brasile è ufficialmente cominciato sabato 17 giugno 2017, con il workshop di allenamento che ha coinvolto 40 atleti campani nella palestra Futurama, a pochi passi da piazza Garibaldi.

L’evento è stato organizzato dal Ground Pressure Team diretto da Giuseppe Chiapparino, maestro della Federazione Italiana Greppling MMA impegnato da anni nella diffusione delle arti marziali brasiliane che godono di eccellenti esponenti in Campania. “Napoli sta diventando la città italiana capofila del Jiu-Jitsu Brasiliano e abbiamo un aumento anche di atleti al femminile - ha dichiarato Chiapparino - siamo riusciti ad ospitare in esclusiva un campione del Mondo e continueremo a portare sui tatami internazionali, l’eccellenza sportiva campana”