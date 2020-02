Napoli Basket: via Spizzichini, arriva Janelidze

Nuovo colpo di mercato per il Napoli Basket. Il club partenopeo ha infatti annunciato l'ingaggio di Giga Janelidze, ala grande georgiana di 2 metri, classe 1995, proveniente dalla Pallacanestro Trieste, squadra militante in A1.

Lascia il gruppo biancoazzurro, invece, Stefano Spizzichini, che ha rescisso il suo contratto con il sodalizio del presidente Grassi per accasarsi a Ravenna.

"Approdo a Napoli per dare il mio contributo ad una Gevi in salute dopo le tre vittorie consecutive. Sono a disposizione del coach per ritagliarmi il mio spazio in una squadra importante che ha vinto le ultime due partite contro roster di primo livello come Torino e Tortona. Ho voglia di mettermi in gioco e di far bene per ripagare la fiducia della società e dello staff tecnico e per regalare soddisfazioni ai miei nuovi tifosi", le prime parole di Janelidze da nuovo giocatore del Napoli.