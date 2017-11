"Fai entrare Insigne, non me": il retroscena di Italia-Svezia

"Questa partita dobbiamo vincerla, fai entrare lui, non me". Sono parole di Daniele De Rossi, catturate dalle telecamere al momento della sua "chiamata" ad entrare in campo: il centrocampista della Roma si riferiva a Lorenzo Insigne, tenuto poi fuori tutti i 90 minuti del match tra Italia e Svezia.

Una partita sportivamente drammatica, della quale l'episodio a bordocampo è uno tra quelli più significativi. Tantissime le critiche già in serata per il ct della Nazionale Gian Piero Ventura, al quale viene imputata su tutte l'esclusione dell'attaccante del Napoli da una partita in cui la Nazionale avrebbe dovuto assolutamente segnare.