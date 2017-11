Italia-Svezia, Ventura ha scelto: finalmente Jorginho in Nazionale

Saranno due i giocatori del Napoli che affronteranno la doppia sfida alla Svezia per i play-off del Mondiale di Russia 2018. Oltre a Lorenzo Insigne, oramai in pianta stabile nella squadra di Ventura, il Ct della Nazionale ha convocato per la prima volta anche Jorginho.

Dopo tante polemiche sulle sue mancate convocazioni il mister dell'Italia ha finalmente rotto gli indugi e chiamato il centrocampista italo-brasiliano, che attendeva da tempo la chiamata.

La doppia sfida alla Svezia, decisiva per raggiungere i Mondiali di Russia, si giocherà all'andata in Svezia il 10 novembre, e al ritorno in casa lunedì 13 novembre. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Buffon, Donnarumma, Perin; difensori: Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, D'Ambrosio, Darmian, Rugani, Spinazzola, Zappacosta; centrocampisti: Bernardeschi, De Rossi, Candreva, El Shaarawy, Florenzi, Gagliardini, Insigne, Jorginho, Paralo, Verratti; attaccanti: Belotti, Immobile, Eder, Gabbiadini, Zaza.