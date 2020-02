Basket, grande festa al Palabarbuto: l'Italia batte la Russia 83-64

Festa grande al Palabarbuto per l'Italia del basket, tornata a Napoli dopo ben 51 anni. Gli azzurri di coach Sacchetti, in un palazzetto gremito, hanno battuto la Russia per 83-64 nel primo match del girone di qualificazione a Euro 2021.

Prima del match i cestisti italiani hanno voluto omaggiare nuovamente Kobe Bryant, la stella della pallacanestro mondiale scomparsa di recente in un tragico incidente aereo.