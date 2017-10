Caso Insigne, bordate a Ventura: “Come sprecarne il talento e vivere felici”

L'Italia pareggia tra i fischi 1-1 in casa con la Macedonia, e per Gian Piero Ventura è pioggia di critiche. In particolare, al Commissario Tecnico della Nazionale viene imputato un utilizzo di Lorenzo Insigne che svilisce il talento del fuoriclasse di Frattamaggiore in forza al Napoli.

È, in particolare, la Gazzetta dello Sport che nel suo voto all'azzurro stronca Ventura. Secondo la rosea – che ad Insigne da un 6 – il tecnico sarebbe reo di non saper valorizzare il suo talento. “Distilla gocce di talento il duetto con Immobile da cui il gol sbagliato, la palla che avvia l'1-0. Come sprecare Insigne e vivere felici”.