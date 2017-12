La torrese Irma Testa di nuovo campionessa italiana di boxe

Si conferma campionessa italiana di boxe agli assoluti di Gorizia la pugile di Torre Annunziata, Irma Testa. La giovane pugile oplontina ha vinto per la seconda volta consecutiva il titolo nazionale battendo in finale Veronica Tosi. La campionessa si è imposta nella categoria 60 chili vincendo nettamente per 5 a 0 sul ring del PalaBrumatti di Gorizia. È stata la pugile stessa ad annunciare la propria vittoria sul proprio profilo Facebook.

Ha ringraziato le persone che le sono sempre state vicine ed in particolare i maestri Lucio e Biagio Zurlo, della palestra oplontina dove è cresciuta, la Boxe Vesuviana, e poi i tecnici e i compagni delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della polizia di Stato, e la sua compagna. «Penso che le migliori risposte non si diano con le parole, ma con i fatti e le dimostrazioni» ha scritto la 19enne, prima pugile italiana a gareggiare ad un'olimpiade.