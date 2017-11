Insigne escluso e poi fuori ruolo, polemiche dopo il ko dell'Italia in Svezia

"Ora testa bassa e lavorare". Così Lorenzo Insigne dopo il brutto ko dell'Italia a Solna, in Svezia, coi padroni di casa. La qualificazione per i Mondiali di Russia del 2018 è a rischio, e al ritorno la squadra di Ventura si giocherà tutto.

Le polemiche non mancano. Per il risultato, ma anche per l'esclusione del talento di Frattamaggiore dall'undici titolare, nonché per la sua posizione in campo dopo essere subentrato a Verratti. "Stasera al di là del loro gol, la squadra ha fatto tanto – prosegue il giocatore del Napoli – loro hanno avuto solo quell'occasione. Secondo me non abbiamo giocato male, peccato per quell'episodio, a San Siro dobbiamo cambiare atteggiamento, essere concentrati per prepararla bene e cercare a tutti i costi di andare in Russia".

Insigne non fa polemiche per i soli 15' giocati. "Il mister se mi fa giocare 1' o 90' cambia poco, io do sempre il massimo. Stasera mi ha chiesto se me la sentivo di sostituire Verratti, potevo dare di più mi dispiace". Ma tra tifosi e commentatori le perplessità sono numerose. Per il cambio di modulo, ora un 3-5-2 che non ha dato i risultati sperati, per l'esclusione di Lorenzo, ma anche perché prima di lui è subentrato Eder. Neanche un minuto per Jorginho, per la prima volta convocato.

In Russia, invece, ci andrà sicuramente un altro giocatore azzurro, Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese ha battuto con la sua Nazionale 2-0 il Sudafrica, qualificandosi con un turno d'anticipo in testa al proprio gruppo. Era dal 2002 che il Senegal mancava l'appuntamento Mondiale.