Offese a Immobile: "Lasciate stare la mia famiglia. Insultate me"

"Probabilmente c'è qualcuno che dimentica facilmente. Vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia, se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente ma la mia famiglia non c'entra niente, grazie", le parole del bomber di Torre Annunziata su Instagram preso di mira da pseudotifosi dopo la sconfitta, l'ennesima post lockdown, contro il Sassuolo.

L'attaccante campano è rimasto deluso per le offese ricevute dopo un annata record e i 29 gol all'attivo.