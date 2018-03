Corsa allo Scudetto, la Juventus contro la Lazio senza Higuain

Lazio-Juve senza Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino non ci sarà nel match di campionato all'Olimpico, in programma sabato alle ore 18.00. A dirlo è Allegri che spera comunque di recuperarlo per il ritorno di Champions contro il Tottenham: "Domani Higuain non ci sarà. Per Londra vedremo. Oggi ha fatto un po' di allenamento ma a Londra mancano cinque giorni, quindi bisogna essere ottimisti".

In campo dal primo minuto Dybala. "Giocherà la migliore formazione, sarà una partita complicata, perchè la Lazio è una squadra fisica e tecnica. La differenza quest'anno nel Napoli la fa la difesa, perchè l'anno scorso di questi periodi credo avesse già preso una trentina di gol", conclude l'allenatore bianconero.