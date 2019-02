Goran Pandev torna a Napoli: ora è cittadino italiano

È contentissimo l'ex calciatore del Napoli Goran Pandev, tornato oggi in città. Il macedone ha infatto firmato, al Comune di Napoli, tutti i documenti necessari per la cittadinanza italiana.

"Sono felicissimo - ha scritto Goran Pandev, adesso in forza al Genoa - dopo quasi 18 anni mi sentivo da tempo italiano. Ringrazio tutti, per me è un bellissimo momento". A celebrare la firma anche il club rossoblu sugli account social ufficiali.

Nato a Strumica il 27 luglio del 1983, Pandev è arrivato in italia giovanissimo, nel 2001. Dopo una stagione allo Spezia in serie C1, ha debuttato in serie A nell'Ancona. Era il 2003. Al termine della stagione 2003-2004 è rientrato all'Inter dal prestito, ed i nerazzurri l'hanno ceduto alla Lazio dove ha giocato per cinque stagioni, fino al ritorno in nerazzurro nel gennaio 2010. Nell'estate del 2011 è diventato un calciatore del Napoli, dove in tre stagioni ha collezionato 124 presenze e 22 gol. Dopo la parentesi con il Galatasaray in Turchia, Pandev è infine diventato un calciatore del Genoa, squadra in cui milita tuttora.