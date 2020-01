Il Golden Gala Pietro Mennea arriva allo stadio San Paolo

'Golden Gala Pietro Mennea' di atletica leggera si terrà giovedi' 28 maggio allo stadio San Paolo di Napoli. Il principale evento di atletica leggera in Italia, inserito nel circuito mondiale della Diamond League (sarà la quinta tappa), esce per la quarta volta in 40 anni dallo stadio Olimpico di Roma - 1988 a Verona, 1989 a Pescara e 1990 a Bologna - che quest'anno non è disponibile perche' in fase di approntamento per i Campionati europei di calcio.

La rinnovata pista azzurra e le pedane dell'impianto partenopeo nello luglio del 2019 avevano ospitato le gare delle Universiadi. Inizialmente la sede alternativa del Golden Gala 2020 era stata individuata nell'Arena di Milano ma sono sorti problemi nel rispetto dei vincoli di Soprintendenza ai quali e' sottoposto il monumentale impianto del capoluogo lombardo