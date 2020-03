Golden Gala al San Paolo di Napoli, spunta l'ipotesi agosto o settembre

Dopo il rinvio a data da destinarsi del meeting da parte della Wanda Diamond League, causa Coronavirus, ci sono ancora speranze di vedere il prestigioso Golden Gala di Atletica Leggera allo Stadio San Paolo di Napoli nel 2020.

A riaccendere la fiammella è stato il presidente della Fidal Alfio Giomi: "La stagione 2020 non è archiviata, io mi auguro che si riesca a salvarla. Ci sono ancora in ballo gli europei di Parigi e i meeting della Diamond League. Al momento ne sono stati rinviati 6 su 14 e tra questi c'è il Golden Gala di Napoli e il nostro obiettivo è di poterlo riprogrammare ad agosto o a settembre. Faremo di tutto per salvarlo", ha spiegato il numero uno della federazione all'Adnkronos.

"E' chiaro che il rischio che la stagione venga annullata c'è e in questo momento non è nemmeno così importante, perché ci sono problemi di gran lunga più gravi - ha aggiunto il numero uno dell'atletica azzurra -. Io però ho ancora speranze che si possa gareggiare in questa stagione e me lo auguro fortemente, primo perché vorrebbe dire che l'emergenza è passata e poi per i nostri ragazzi più giovani, perché possano fare esperienza in vista dei Giochi del prossimo anno".

