Il gol di Maradona al Mondiale 86' riprodotto al calcio da tavolo | VIDEO

Napoli torna capitale del calcio da tavolo. Sabato 28 e domenica 29 gennaio il Polifunzionale di Soccavo ospiterà l’edizione 2017 dell’International Major of Naples, il primo dei cinque Major che compongono il principale circuito internazionale dell’evoluzione sportiva dello storico Subbuteo. Saranno in città 32 squadre e oltre 150 atleti per il torneo individuale, a caccia dei primi punti stagionali per il ranking mondiale.

Per questo saranno in gara i più forti campioni del circuito internazionale, con i primi cinque della classifica Open (in cui l’Italia è campione del mondo in carica a squadre) e tanti altri fuoriclasse della categoria Veteran, compreso il 21 volte campione del mondo Massimo Bolognino, che curerà l’organizzazione dell’evento per la Eagles Napoli e che proverà a conquistare un successo prestigioso davanti ai suoi tifosi. In tutto arriveranno centinaia di atleti provenienti da diversi paesi europei tra cui Belgio, Francia, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Malta, Spagna.

Le finali di domenica saranno trasmesse da Time4Stream, main sponsor del trofeo, azienda leader del settore broadcasting specializzata in live streaming: per vederle sarà sufficiente scaricare l’app T4S disponibile gratuitamente su AppStore e PlayStore.

Time4Stream ha realizzato anche il promo dell’evento che sta circolando in rete, riproducendo il gol di Maradona all’Inghilterra nel Mondiale del 1986 su un campo di calcio da tavolo. L’evento, patrocinato dalla FISTF (Federation International of Sports Table Football), dalla FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) e dal Comune di Napoli, vedrà il supporto anche della Fedele Management e della Edilsoffitti.