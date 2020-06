Ex calciatore di Juventus e Juve Stabia è in coma: i messaggi di Totti e Giovinco

E' in coma, in condizioni critiche, Giuseppe Rizza, 33 anni, ex giocatore della Primavera della Juventus con compagni che hanno poi avuto carriere molto luminose come Marchisio, Criscito e Giovinco. ll 33enne ha militato per anni nel calcio professionistico con Juve Stabia, Livorno in B (due volte), Arezzo, Pergocrema, e Nocerina.

Rizza è in ospedale dal 5 giugno nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, a causa di un'emorragia cerebrale.

a causarne il ricovero d'urgenza. Classe 1987, difensore, era cresciuto nel settore giovanile della Juventus e aveva vinto una Supercoppa Primavera, nel 2006, nella squadra guidata da Chiarenza. Tanti i messaggi di incoraggiamento da campioni come Sebastian Giovinco, Criscito e Totti, tra gli altri.