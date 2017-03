Ginnastica, Stabia alla riscossa: Salerno avanti cosi’

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Inatteso, anche se giustificato, il 12° posto del C.G.A. Stabia di Castellammare nella prima prova del Campionato nazionale di Serie A 2 maschile della Federazione Ginnastica d'Italia svoltasi al PalaRuffini di Torino. Il sodalizio presieduto da Stefania Gini, infatti, ha dovuto fare a meno del suo leader Giancarlo Polini, ginnasta del Team Italia, operato recentemente a seguito di un grave infortunio muscolare. Il tecnico Angelo Radmilovic (nella foto con Polini al Grand Prix di Verona) ha dovuto, così, fare di necessità virtù improvvisando una squadra che ha fatto quel che poteva. Christian Atte, Manlio Massaro, Francesco Schettino e Biagio Barbato hanno certamente pagato anche il prezzo dell'inesperienza, essendo tre su quattro giovanissimi e non ancora pronti a dimostrare il loro valore sulle pedane che contano e dove sono puntati gli occhi degli osservatori federali. Pronostico pienamente rispettato, invece, per il C.G.A. Salerno presieduto da Juliana Sulce. Il sodalizio granata, composto da Gianmarco Di Cerbo, Valerio Darino e Salvatore Maresca, rinforzatasi quest'anno con l'arrivo dei ginnasti Nicola Bartolini, Tommaso De Vecchis, Lorenzo D'Anna e con la guida tecnica di Serguei Oudalov ex allenatore della squadra nazionale italiana, ha fatto la differenza chiudendo la manifestazione piemontese nettamente al primo posto davanti alla Juventus Nova Melzo 1960 e alla Giovanile di Ancona. C'è da augurarsi, per il bene della ginnastica campana, che Salerno possa continuare la striscia di successi nelle tre successive tappe in programma a Roma, Ancona ed Eboli, realizzando, così, il sogno della promozione in Serie A1 e che lo Stabia, invece, possa evitare la retrocessione in Serie B con prove di carattere, recuperando magari Giancarlo Polini per la quarta prova, prevista a settembre, che potrebbe risultare decisiva per la permanenza in Serie A2 di Castellammare. Forza Giancarlo !