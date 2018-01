Ginnastica, gold a Napoli, silver a Casagiove: due facce della stessa medaglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Oltre quaranta ginnasti e quindici tecnici della sezione maschile provenienti da tutta la Campania, uniti dalla comune passione e in pieno spirito di collaborazione si sono ritrovati nella palestra della società Gymnasium Casagiove diretta da Carlo Senatore per l’allenamento collegiale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia. Si è trattato di un momento di sana aggregazione e sereno confronto tecnico che aveva l’obiettivo di creare nuove motivazioni all’impegno quotidiano di atleti ed allenatori. Un momento certamente di crescita voluto dal Responsabile regionale Salvatore Galasso che fa dell’entusiasmo il suo asso nella manica per promuovere l’attività federale Silver con pari dignità di quella Gold. Negli stessi giorni nella Palestra Federale La Pegna di Napoli si è riunta la Gold femminile agli ordini del Tecnico nazionale Riccardo Brilli e del D.T. regionale Ciro Miriani. (insieme al Presidente Castaldo al centro nella foto). Un gruppo ristretto di ginnaste selezionate che si sono allenate, seguite dai rispettivi istruttori, per perfezionare la loro preparazione in vista delle competizioni di alta specializzazione del prossimo anno. In sintesi, due momenti altamente formativi caratterizzati dalla volontà di ciascuno di misurarsi con se stesso, prima ancora che con gli altri, due facce della stessa medaglia sulla quale è coniata la passione per la Ginnastica.