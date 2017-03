Ginnastica aerobica, grande kermesse con Graziano e Serena Piccolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Atmosfera per tanti aspetti tricolore al Campionato Regionale di Ginnastica Aerobica della Federazione Ginnastica d'Italia organizzato dalla Fitness Trybe di Pomigliano d'Arco, con Graziano Piccolo in cabina di regìa. Location davvero prestigiosa quella del PalaCaravita di Cercola con scenografia e organizzazione curata nei minimi dettagli dal Club Pomiglianese, pedana omologata internazionale (per la prima volta usata in una competizione regionale in Campania) e livello tecnico degli atleti altissimo, il tutto in una grande cornice di pubblico e con la presenza del Vicepresidente nazionale della Federginnastica Rosario Pitton accompagnato nella circostanza dal numero uno regionale Aldo Castaldo. Nelle classifiche, la parte del leone l'hanno fatta la Chige di Chiara Barone ed il California di Simona Scotto, sodalizi entrambi di Monte di Procida, e la Fitness Trybe di Pomigliano d'Arco diretta da Serena Piccolo. Chige ha portato a casa otto titoli (IF allieve Nunzia Lucci, IF JA Marcella Lucci, IM Maurizio Lubrano Lavadera, coppia Lubrano/Lucci, trio Lubrano/Spatola/Orsini, Gruppo Lubrano/Lucci, Trio Lubrano/Spatola/Orsini/Scotti/Lucci, IM S Francesco Schiano Lomoriello, coppia Schiano Panarese). Sei titoli per il California (Maria Chiocca A4, coppia Chiocca/Mancino, trio Colutta/Mancino/Looz, gruppo Colutta/Mancino/Looz/Chiocca/Della Ragione, JB IF Greta Aquilone e Trio Mancino/Scotto di S./Scotto). Quattro successi per la Fitness Trybe (A3 Eva Iurlaro, senior IF Francesca Dalila Piccolo, trio Piccolo/Della Volpe/Buonocore, gruppo Piccolo/Della Volpe/Buonocore/Formale/Paciolla). Una vittoria anche per la Gylness Bacoli di Ylenia Giugno con Elisa Di Meo nelle A3. Successi sfiorati, invece, dalle società New 7° Cerchio Napoli di Sergio Bellantonio con Alessandra Cipolletta, Alessandra Sorrentino, Bruna Cilenti, Castello Sorrentino e dal C.G. Benevento di Cristiana D'Anna con Federica De Vita.