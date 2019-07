Commissario Universiadi, l'auspicio: "Mi auguro manutenzione alle strutture"

Il Commissario delle Universiadi Gianluca Basile ha commentato l'inizio della manifestazione in un intervento a Radio Crc.

"Le Universiadi – sono state le parole di Basile – stanno andando davvero bene, gli atleti sono soddisfatti delle sistemazioni, di Napoli e della Campania. Il nostro obiettivo è che la Regione venga lanciata nel mondo, e diventi polo turistico europeo".

"Abituati a vivere qui non ci rendiamo conto del patrimonio, sia naturale che architettonico, che abbiamo nella nostra terra – è andato avanti il Commissario – Stiamo facendo un rodaggio delle nuove strutture sportive, così da poter creare eventi internazionali anche per altri sport in futuro".

"Dobbiamo parlare di un diritto allo sport – ha quindi concluso – mantenendo livelli alti di efficienza come questo, attraverso una manutenzione costante, soprattutto presso gli impianti più delicati".