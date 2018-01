Gasperini ancora furioso per il gol di Mertens: "Non ho l'anello al naso"

"Hanno tentato di spiegarmi che il gol era valido e che esiste la tolleranza di tre centimetri, ma io nelle riunioni di Lega del lunedì con Rizzoli e gli arbitri non ho mai sentito niente del genere". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è ancora incredulo per il gol assegnato a Dries Mertens nella gara tra Atalanta-Napoli. Nella conferenza stampa che precede la partita tra bergamaschi e Sassuolo, il tecnico ha parlato ancora della sconfitta subita dal Napoli. "Abbiamo perso per un gol in fuorigioco, la gente non ha l'anello al naso".



"Siamo nella fase più delicata del campionato, queste proteste lo dimostrano", ha concluso Gian Piero Gasperini.