Gabbiadini al Southampton, è debutto con gol

In molti se lo aspettavano: Manolo Gabbiadini, subito in campo con la sua nuova squadra, ha impiegato 12 minuti per fare la prima rete in Premier League.

Tanto è bastato, uno scatto in profondità e un tiro potentissimo sul primo palo, per bagnare con una marcatura la prima apparizione nel Southampton dell'ex Napoli andato via tra qualche polemica.

La sua squadra è fatta rimontare e poi superare fino al 1-3 finale dagli ospiti del West Ham, ma per il ragazzo è comunque un inizio incoraggiante.