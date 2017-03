La dedica della Brienza alla città di Napoli: "La tua storia parla per te"

"Ciao Napoli! Ma quante te ne dicono, eh? Sporca, caotica, pericolosa.. e tu te ne freghi tanto lo sai che sei ben altro, la tua storia parla per te. Le cose belle che mostri e quelle che nascondi non sono mica per tutti. Se non le trovano, se non le riconoscono, è affar loro. Mi piaci Napoli, perchè te ne dicono di ogni ma tu te ne freghi".

Questa la splendida dedica alla città di Napoli pubblicata su Instagram dalla giornalista sportiva romana Francesca Brienza, volto noto della trasmissione Tiki Taka e compagna dell'allenatore Rudi Garcia.