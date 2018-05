Ciro Immobile: "Sarei venuto al Napoli anche a piedi. Ma qualcosa è andato storto"

Capocannoniere in Serie A con 28 goal, altri 8 centri in Europa League. Ciro Immobile è stato nominato giocatore dell'anno per il Premio Football Leader e ha ritirato il riconoscimento stamattina a Palazzo San Giacomo, durante la presentazione dell'evento.

"In passato sono stato vicinissimo al Napoli - ha ammesso l'attaccante della Lazio - ma poi ci sono stati alcuni dettagli irrisolti e il trasferimento non è andato in porto. Sarei venuto a piedi, questa è la mia città". Il legame con Lorenzo Insigne è fortissimo, anche se il matrimonio in campo è durato il tempo della promozione del Pescara: "Abbiamo 'divorziato' subito, ma è giusto che il Napoli puntasse su Lorenzo come simbolo e quello che lui sta facendo dimostra che la società aveva ragione".

Deluso per come si è conclusa la stagione, con la Champions sfumata negli ultimi minuti, dovrà guardare il Mondiale da casa, ma si dice pronto a iniziae la nuova avventura azzurra con Mancini in panchina: "Sono ansioso di lavorare con il mister - afferma - Ci saranno tre amichevoli e giocheremo tutti perché deve conoscerci".

Poi, una battuta sulla telenovela Sarri: "Ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, ma non so cosa deciderà. Inzaghi sulla panchina dei partenopei? Qui avete il palato fino in fatto di allenatori. Inzaghi è eccezionale e finché resterò alla Lazio spero sia lui il mister".