Tennis, Fognini a Djokovic: "Il pubblico di Napoli è incredibile"

Quello tra Fabio Fognini e Napoli è da tempo un legame molto forte, sin da quando giovanissimo, nella metà degli anni 2000, il tennista ligure si affacciò per la prima volta sui campi in Villa Comunale del Tc Napoli per disputare il torneo challenger partenopeo.

Il filo con gli appassionati napoletani della racchetta, che da allora lo hanno adottato come un figlio prediletto, non si è mai interrotto nel corso del tempo e ha toccato l'apice nella memorabile partita del 6 aprile 2014, quando Fabio, nel quarto match dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Gran Bretagna, sconfisse Murray, mandando in visibilio la rovente arena alla Rotonda Diaz.

Fognini non ha dimenticato l'affetto e l'amore del pubblico partenopeo nei suoi confronti e lo ha ricordato nel corso di una lunga diretta su Instagram con il numero uno al Mondo Novak Djokovic.

"Qual è il miglior pubblico del circuito secondo te?", chiede Djokovic al campione italiano. "Roma e Napoli. Napoli è incredibile. E' veramente, veramente bello. Grande Napoli!", la risposta di Fognini.