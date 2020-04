iorestoincasa e in forma con le Fiamme Oro

Soprattutto in momenti difficili e di particolare crisi come quelli che stiamo vivendo oggi, la Polizia di Stato rinnova la sua presenza capillare nel territorio e si impegna a servizio della cittadinanza reinventandosi costantemente. Con la speranza di incentivare i singoli cittadini a restare al sicuro nelle proprie abitazioni, la Questura di Napoli e l’Ufficio di Coordinamento del Gruppo Sportivo Fiamme Oro attarverso il profilo Istagram Fiamme Oro Napoli creano hastag “#IORESTOACASA E IN FORMA CON LE FIAMME ORO”.

Il Centro Nazionale di Napoli ha sviluppato questo progetto per offrire un contributo considerevole alle attività dei settori Giovanili dell’Albricci (zona Poggioreale) e del quartiere del Rione Sanità. Da anni i nostri tecnici svolgono un egregio lavoro per riportare gli ideali di legalità e disciplina attraverso la pratica sportiva ed in particolare nuoto, pugilato e judo. Lo sport è infatti una delle armi che la Polizia di Stato, attraverso il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, utilizza per arginare la dispersione giovanile e i fenomeni di bullismo, per sollecitare un utilizzo responsabile dello spazio pubblico o, soprattutto, per distogliere le categorie deboli dalle insidie della strada. “#IORESTOACASA E IN FORMA CON LE FIAMME ORO” propone una serie di allenamenti a corpo libero che, con l’ausilio di tecnici specializzati, saranno facilmente praticabili in sicurezza e nelle proprie abitazioni. Tutti gli incontri in diretta streaming Istagram, sono pensati per essere fruibili non solo dai giovani sportivi ma da tutta la collettività interessata. L’iniziativa prevede 4 allenamenti settimanali, suddivisi per specialità e aree funzionali.

Le attività saranno trasmesse alle ore 16.00 sul profilo Instagram Fiamme Oro Napoli dedicato e seguiranno il seguente calendario: Lunedì: Fondamentali e approccio al pugilato con Donato Cosenza; Martedì: Work Out di preparazione atletica con Enrico Parlati; Giovedì: Allenamento di pugilato con il bronzo olimpico Vincenzo Picardi; Venerdì: Streaching e ginnastica dolce con Daniela Raia.

