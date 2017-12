Feyenoord-Napoli, probabili formazioni: Zielinski favorito su Ounas

Un solo dubbio di formazione per Sarri in vista della sfida al Feyenoord, decisiva per la qualificazione in Champions League. Il tecnico dovrebbe optare per il classico 4-3-3 con Zielinski favorito su Ounas dal primo minuto per sostituire l'infortunato Insigne.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski. A disposizione Sepe, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Rog, Diawara, Ounas. Allenatore: Sarri.



Feyenoord (4-3-3): Jones; Diks, Van Beek, Tapia, Nelom; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Larsson. Allenatore: Van Bronckhorst.