Cannavaro e Ferrara presentano il nuovo Stadio Collana

Hanno vinto il ricorso al Tar, il Consiglio di Stato ha affidato alla società di Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro, la Giano, il restyling dello Stadio Collana. Un investimento da 7 milioni di euro per un progetto che, a sentire i protagonisti, restituirà alla città l'impianto più importante dopo lo stadio San Paolo. I due ex campioni azzurri hanno presentato l'iniziativa stamattina all'Hotel Romeo, spiegando gli obiettivi del progetto: calcio, atletica, palestra, stutture hi-tech come i pannelli solari sulle tribune. Ancora non è chiaro, però, quando i lavori cominceranno e, soprattutto, quando finiranno.