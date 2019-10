Federica Pellegrini pronta per Napoli: "Mostriamo a tutti cosa significa il vero tifo"

Cresce l'attesa per la tappa italiana della International Swimming League, che si terrà alla Piscina Scandone di Napoli il 12 e il 13 ottobre.

Nel weekend scorso, intanto, la prima tappa del nuovo circuito mondiale del nuoto di gare a squadre si è tenuta ad Indianapolis, con uno spettacolare programma di 37 eventi in vasca corta.

Il team italiano "Aqua Centurions" s’è distinto nella rana con Nicolò Martinenghi, che ha vinto i 50 metri in 26’03 davanti a Scozzoli e migliorato il suo personale nei 100 (57’05), mentre Breno Correia s’è imposto nei 200 stile libero in 1:44.21. Giungono da oltreoceano anche gli ottimi risultati di Simone Sabbioni (2° nei 100 dorso), Matteo Rivolta (3° nei 50 farfalla), Margherita Panziera (3ª nei 200 dorso) e Santo Condorelli, 3° nella skin race dei 50 stile libero e 4° in classifica generale maschile comandata da Chad Le Clos.



Federica Pellegrini, il capitano di Aqua Centurions, ha gareggiato nelle staffette 4x100 stile libero e la mista è giunta seconda in 3:21.04 con Alessandro Miressi, Breno Correia e Lidon Munoz. Federica ha poi chiuso l’ultima frazione della staffetta femminile di Panziera, Carraro e Di Liddo con il personale di 52’60, mentre Katie Ledecky (DC Trident) ha sfiorato in 3:54.06 il record del mondo dei 400 stile libero, battendo la Titmus.

"Sono molto contenta che la prossima tappa della ISL sia a Napoli - ha affermato Federica Pellegrini - per mostrare a tutti cosa significa il vero tifo. Dobbiamo cercare di arrivare almeno terzi, è l’obiettivo che abbiamo tutti quanti mentre, per quanto mi riguarda, sono quasi sorpresa della mia frazione in staffetta. A Indianapolis, ho partecipato solo alle staffette perché la scorsa settimana non sono mai riuscita a nuotare: sarò più preparata a Napoli, dove farò le mie gare".

Nella tappa di Napoli, oltre ai campioni ammirati a Indianapolis, ci sarà anche Caeleb Dressel, il nuovo fenomeno del nuoto statunitense.